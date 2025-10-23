Sabato sera, in occasione di Napoli-Inter, andrà in scena il secondo confronto ufficiale in panchina tra Antonio Conte e Cristian Chivu. I due si erano sfidati lo scorso 18 maggio, al Tardini, nella penultima giornata della Serie A 2024-2025: finì 0-0, con le espulsioni di entrambi i tecnici. Un punto d'oro in chiave salvezza per i ducali e un passo decisivo dei partenopei verso lo scudetto, visto il concomitante pareggio dell'Inter contro la Lazio, a San Siro.