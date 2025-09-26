Inter e Cagliari si sono affrontate 88 volte in Serie A: il bilancio sorride ai nerazzurri, avanti con 45 vittorie, a fronte di 29 pareggi e 14 successi rossoblù.

L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro i sardi nella massima serie. Negli ultimi anni i nerazzurri hanno costruito una striscia importante in Sardegna, vincendo nelle ultime cinque stagioni consecutive e non subendo reti da 216 minuti.

I nerazzurri, inoltre, vanno in rete in casa degli isolani da 10 gare ufficiali consecutive, con un bottino di 25 gol.