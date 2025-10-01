Altro giro, altro assist a referto per Alessandro Bastoni. Dopo il cross al bacio in quel di Cagliari, il difensore nerazzurro ha servito il bis con un altro passaggio vincente per Lautaro Martinez anche nella sfida europea contro lo Slavia Praga: dal debutto in Champions League nel 2020/21 è il difensore centrale ad aver servito più assist, ben sei. Il classe '99 si conferma letale e decisivo anche in zona gol.