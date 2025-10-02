Un ricordo speciale lega Nicolò Barella alla Cremonese: nell’ultimo incrocio al Meazza in Serie A tra le due squadre, il 30 agosto 2022, il centrocampista segnò e servì un assist nella vittoria nerazzurra per 3-1.

Un gol domenica lo renderebbe il terzo centrocampista capace di andare a segno in ciascuna delle ultime nove stagioni di Serie A, insieme a Pellegrini e al compagno Çalhanoglu.

Autore: Raffaele Caruso
