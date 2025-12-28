Sette gol e due assist negli scontri diretti contro l'Atalanta. Sono i numeri di Lautaro Martinez, evidenziati dalla Gazzetta dello Sport, nelle partite in cui l'argentino ha incrociato la Dea. L'attaccante nerazzurro è stato uno dei trascinatori in questi ultimi anni nei quali l'Inter è arrivata a una striscia aperta di otto vittorie consecutive e di quindici gare senza mai perdere contro gli orobici.

Inoltre Lautaro segna da tre partite di fila in Serie A, non arriva a quattro da quattro anni e spera ovviamente di poter allungare la lista di gare a bersaglio. In compenso, dal lato opposto, Palladino vanta sei vittorie in otto partite da quando si è seduto sulla panchina bergamasca: finora ha perso solo contro Napoli e Verona.