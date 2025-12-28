Tra le sfide nelle sfide della gara di stasera tra Atalanta e Inter spicca quella tra i due perni centrali, Isak Hien e Manuel Akanji. Un confronto a distanza, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Lo svedese, tra l'altro, è reduce da un gol da tre punti al Genoa. Lo svizzero cerca invece ancora il suo primo in nerazzurro, al City ne aveva segnati 5 in 136 gare.

Due giocatori differenti in ogni caso: più aggressivo l'atalantino, più palleggiatore l'interista. C'è una distanza anche anagrafica, tre anni e mezzo in più per lo svizzero, che ha una bacheca diversa (in particolare ha vinto la Champions, a cui Hien "risponde" con l'Europa League 2024).

Insieme a Bastoni, Akanji primeggia in un dato: il saldo tra gol attesi a favore e gol attesi contro. Il che conferma la vocazione da costruttori di entrambi.