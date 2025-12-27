A pochi minuti dalla sfida contro la Juventus, il direttore sportivo del Pisa Davide Vaira ha fatto il punto sul momento del club e sul futuro di alcuni nomi caldi in chiave mercato nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport. Tra i nomi ambiti dalle big c'è Idrissa Touré, esterno accostato anche all'Inter per la fascia destra:

“Ci sono diversi ragazzi che si stanno approcciando alla Serie A nella maniera corretta - ha esordito il ds a domanda diretta su possibile richieste per i calciatori nerazzurri -. Qualche rumor c’è, è normale, ma la nostra idea è quella di rafforzarci, non di indebolirci. Vorremmo tenere tutti i migliori”.