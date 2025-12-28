Atalanta-Inter sarà la sfida tra due società che hanno avuto una storia societaria molto diversa negli ultimi anni. Secondo La Gazzetta dello Sport, ad oggi la Dea è semplicemente avanti. L'Inter è la leader italiana per fatturato (546 milioni nel 2024-25, record in Serie A) e per risultati in Champions League, ma i bergamaschi hanno tracciato una strada da seguire. Chiaramente ciò che agevola l'Atalanta è che Bergamo, in termini di aspettative e pressioni, non è Milano.

I punti in comune tra le due realtà sono dati dalla presenza americana in società. Stephen Pagliuca da una parte, Oaktree dall'altra. L'indirizzo dell'Inter è chiaro ed è lo stesso della Dea: gestione sostenibile e investimenti funzionali. Un altro punto di contatto è che anche l'Atalanta ha registrato nell'ultima stagione il record dei ricavi: 199 milioni, +39 rispetto all'anno precedente, grazie anche alla partecipazione alla Champions League. Il player trading, con operazioni come la cessione di Retegui (plusvalenza da 41 milioni) contribuirà all'ennesimo utile anche nel bilancio 2025-26.