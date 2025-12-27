Non sempre serve dominare per portare a casa i tre punti. A volte basta resistere, colpire al momento giusto e sfruttare anche un pizzico di fortuna. La Juventus lo fa all’Arena Garibaldi, dove supera 2-0 un Pisa combattivo ma poco concreto, centrando la terza vittoria consecutiva e salendo provvisoriamente al terzo posto in classifica, in attesa delle gare di Napoli e Roma.

La partita è subito chiara nel suo sviluppo: Pisa e Juve si specchiano con moduli molto simili (3-5-2 contro 3-4-2-1), dando vita a una sfida fatta di duelli, intensità e accoppiamenti uomo su uomo. I bianconeri hanno più qualità, ma il Pisa regge bene e crea anche le occasioni più pericolose del primo tempo. Prima Openda e Yildiz sprecano per la Juve, poi Moreo colpisce una clamorosa traversa di testa a ridosso dell’intervallo, lasciando il pubblico col fiato sospeso.

Nella ripresa la Juventus rientra con un atteggiamento troppo passivo e il Pisa ne approfitta. I nerazzurri spingono, alzano il ritmo e trovano il secondo legno della giornata con Tramoni, il cui colpo di testa si stampa sul palo. La gara sembra girare, ma gli episodi fanno la differenza.

Con l’ingresso di Zhegrova e David, la squadra di Spalletti guadagna campo e lucidità. Al 74’ arriva il gol che spacca il match: azione sulla destra, palla in mezzo e Calabresi, nel tentativo di anticipare Kalulu, devia nella propria porta. Il Pisa accusa il colpo e nel recupero la Juve chiude definitivamente i conti: Miretti inventa, David serve, Yildiz deposita a porta vuota. Ora la Juve è al terzo posto in classifica, sebbene con una o due gare in più rispetto a molte delle sue dirette concorrenti.