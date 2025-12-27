Filip Stankovic analizza con lucidità la vittoria del Venezia contro la Virtus Entella, sottolineando soprattutto l’importanza della concentrazione e dello spirito di squadra. Il portiere lagunare, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha spiegato come la gara non sia stata affatto semplice dal suo punto di vista.

“Per me è stata una partita complicata, bisogna restare concentrati per tutti i 90 minuti perché i finali possono sempre riservare sorprese”, ha raccontato l'ex Inter, soddisfatto però per il risultato finale. “La cosa più importante era portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti”.

L’estremo difensore ha poi analizzato l’andamento della partita: “Per circa 70 minuti abbiamo giocato bene, poi nel finale abbiamo sofferto. Ma lo abbiamo fatto tutti insieme”. Un passaggio non banale, che evidenzia la crescita del gruppo: “Siamo una squadra unita, oggi ci siamo difesi tutti insieme, cosa che forse a inizio stagione ci era mancata”.

Infine, uno sguardo al percorso recente del Venezia, in netto miglioramento: “Negli ultimi due mesi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato prima. Dobbiamo continuare così, pensando partita dopo partita”, ha concluso.