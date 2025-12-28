Sono i due motori di Atalanta e Inter. Ederson da una parte, Barella dall'altra. A seconda delle scelte tattiche che faranno gli allenatori, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero anche fronteggiarsi nelle stesse zone di campo.

Il brasiliano è un centrocampista "box to box", l'azzurro primeggia per i "key passes", ne ha effettuati 39 fin qui ed è in pratica un regista occulto. Negli ultimi anni l'Atalanta ha sempre accettato l'inferiorità numerica in mezzo al campo (3-5-2 contro 3-4-2-1) ma Palladino potrebbe cambiare, inserendo Pasalic come mossa anti-Calhanoglu.