Il dubbio maggiore di formazione per Cristian Chivu sembra essere a centrocampo, secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport su Atalanta-Inter. Il tecnico rumeno ha annunciato ieri che Calhanoglu sarà a disposizione e che dopo gli allenamenti svolti in questi giorni potrebbe giocare.

Così sarà, secondo la rosea, il che sposta il ballottaggio sul centrosinistra tra Mkhitaryan e Zielinski. A destra, invece, Luis Henrique sembra essersi guadagnato la conferma. Tra i pali tornerà Sommer.