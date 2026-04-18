Fioccano i voti sopra la sufficienza per l'Inter, premiato dopo il secco 3-0 rifilato al Cagliari. Il migliore è Barella (7,5), mentre Dimarco, Thuram e Chivu strappano il 7.

Martinez 6.5 In campionato non giocava titolare dal 27 settembre a Cagliari (andata): gli ospiti non lo impegnano più di tanto e un suo rinvio coraggioso ispira il vantaggio nerazzurro.

Akanji 6.5 Nel primo tempo sbaglia qualcosina in costruzione, si rimette in riga e per il Cagliari è dura.

De Vrij 6.5 “Poer nano”, diceva Dario Fo: torna titolare dopo il 28 febbraio e gli tocca uno spiritato Borrelli che fa a sportellate - lui però tiene.

Carlos Augusto 6 L’applicatissimo brasiliano non fa sentire la mancanza di Bastoni, anche se Palestra lo fa sudare.

Dumfries 6 Lo stacco di testa sugli sviluppi del corner al minuto 32’ non va e al 5’ della ripresa non è preciso di destro, fa l’assist a Zielinski.

Barella 7.5 Il più ispirato in mezzo al campo: nel primo tempo prova a mandare in porta Pio, nella ripresa cucina il vantaggio di Thuram, poi segna un gol, il secondo consecutivo a San Siro: ritrovato. Diouf (44’ st) ng.

Calhanoglu 6.5 Dà il ritmo alla squadra con le sue giocate e spaventa il Cagliari sui piazzati. Frattesi (40’ st) ng.

Mkhitaryan 6 Pronti via perde tre palloni, ci mette un po’ a connettersi. Zielinski (31’ st) 6.5 Un gol pazzesco.

Dimarco 7 I primi minuti Palestra gli fa venire il fiatone e non lo prende mai, però poi gli prende le misure e trova l’assist per Thuram - il numero 16, record eguagliato del Papu (16/17). Luis Henrique (31’ st) ng.

P. Esposito 6.5 Sulla ripartenza del 16’ si incarta e non riesce a sfruttarla, al 40’ invece è Caprile che lo neutralizza: difende bene palla e ci mette volontà.

Thuram 7 È sempre lui che, nonostante le stecche che gli rifila Mina, è il più decisivo là davanti per l’Inter, con il gol e il tiro respinto che porta al gol di Barella. Bonny (31’ st) 6 Entra bene.

All. Chivu 7 La capolista se ne va a +12 in attesa del Napoli, con autorevolezza e risparmiando qualche energia per la gara di Coppa.