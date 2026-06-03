Il passaggio, ormai da dare per fatto, di Denzel Dumfries al Real Madrid amplia la possibilità di spesa da parte dell'Inter in vista del mercato in entrata. Come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, Oaktree ha dato alla dirigenza un portafoglio da circa 50 milioni di euro da investire al netto delle cessioni, preferibilmente per calciatori che possano abbassare l'età media.
Dumfries al Real, quanto ha in tasca l'Inter per il mercato in entrata
Considerata la cessione dell'olandese, ai nerazzurri sono rimasti 60 milioni per i cartellini, perché Akanji è già stato riscattato e perché Sebastiano Esposito è stato ceduto al Cagliari in via definitiva. Palestra rischia già di costarne 50, resterebbe poco a meno di intervenire con delle cessioni che potrebbero essere quelle di Frattesi e Luis Henrique, ma anche di Bisseck, ad oggi "unico titolare oltre a Dumfries che Chivu pensa di poter perdere", secondo la rosea. A quel punto, oltre a un centrocampista (attualmente Jones è davanti a Koné nelle preferenze), servirebbero uno o due difensori per completare lo scacchiere.
Autore: Antonio Di Chiara
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