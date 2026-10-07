Sabato alle 18 ci sarà la sfida tra Inter e Parma allo stadio Meazza e il Corriere dello Sport ha deciso di intervistare Domenico Morfeo. Non tanto per lo status da doppio ex ma perché l'ex fantasista è un grande amico di Alberto Gilardino, da pochi giorni allenatore dei futuri ospiti a San Siro.

"Quando ho sentito il suo nome in orbita Parma devo dire che sono stato molto contento. Alberto è sicuramente una brava persona e quella che ha colto può essere una buona opportunità per lui. A Parma può crescere ancora come allenatore. Sono felice, davvero. Per il rapporto che abbiamo, perché gli voglio bene. Ci siamo sentiti e ci siamo scritti. A breve ci vedremo qui, nel mio ristorante".

Se le dico Inter cosa le viene in mente?

"Una grande squadra che mi ha dato l’opportunità di giocare. Io ero in scadenza di contratto non avevo squadra e l’Inter mi ha preso".