Tornano a echeggiare i rumors che riguardano Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter tanto desiderato in Arabia, nella fattispecie a Riad dove l'Al-Hilal di Simone Inzaghi corteggia il dirigente di Cinisello Balsamo con tanto di placet all’operazione dell'ex tecnico nerazzurro. "Al momento, quella di convincere lo storico dirigente nerazzurro sembra una mission, se non impossible (mai dire mai, quando ci sono di mezzo gli arabi...), quanto meno complicata" precisa Tuttosport che mette nero su bianco l'offerta avanzata al diesse di Viale della Liberazione.

"Gli arabi avrebbero messo sul piatto un ingaggio da tre milioni a stagione, offerta tutt’altro che faraonica o quanto meno tale per far sciogliere il legame che lega Ausilio al mondo Inter. Questo lo sanno pure a Riad dove comunque la partita non viene ancora considerata chiusa".

Data: Sab 13 settembre 2025 alle 12:14
Autore: Egle Patanè
