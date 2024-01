Nessun riferimento all'Inter sulla prima pagina dell'edizione del Corriere dello Sport di oggi, venerdì 12 gennaio. Apertura dedicata alla vittoria della Juve in Coppa Italia, ma anche al calciomercato. "Samardzic, rilancio ADL. Offerti all'Udinese 40 milioni per avere anche Perez e respingere Giuntoli". Possibile novità in vista per il calcio italiano. "Betting: arriva l'apertura di Abodi".