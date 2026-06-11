Yann Sommer è alla ricerca di una sistemazione dopo la fine dell'avventura con l'Inter, con il quale il contratto terminerà alla fine del mese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il portiere svizzero non ha intenzione di smettere con il calcio giocato. Anzi, rilancerà, almeno per un altro paio di stagioni.

Sommer, nuova opportunità all'estero: lo vuole l'Ajax

"Un'occasione - si legge - potrebbe arrivare... dall'Olanda. Perché l'Ajax ha avviato i contatti con l'entourage del portiere esplorando la possibilità di affidargli la titolarità, considerando pure che il numero uno della scorsa stagione - Jaros - ha chiuso la sua annata da infortunato e in ogni caso farà ritorno al Liverpool da cui era arrivato in prestito. L'unica certezza, però, è che Sommer ha già salutato i compagni e presto lo farà definitivamente con Milano. Città che presto potrebbe accogliere Provedel proprio come sostituto numerico dello svizzero".

L'estremo difensore elvetico chiuderà in ogni caso la sua avventura con la società nerazzurra dopo tre stagioni nelle quali ha portato a casa due Scudetti e trascinato di peso la squadra fino alla finale di Champions League, poi malamente persa, infilando una lunga serie di interventi prodigiosi nella semifinale di ritorno contro il Barcellona a San Siro, una sfida spettacolare terminata 4-3 con il gol decisivo siglato da Frattesi.