Zion Suzuki e Tarik Muharemovic. Saranno questi, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, i due giocatori osservati con maggiore attenzione in Parma-Sassuolo. Profili giovani e pronti all’uso, ideali per chi in estate ha l’obiettivo di svecchiare la rosa e abbassare l’età media. È il caso dell’Inter, accostata a entrambi i giocatori ma soprattutto al difensore del Sassuolo.

Di recente il bosniaco ha dribblato le domande su un possibile futuro nerazzurro, ma “l’interesse dell’Inter non è certamente un mistero, il gradimento del difensore neppure, ma il Sassuolo dal canto suo si augura un exploit Mondiale dopo una stagione da protagonista in Serie A per trarre più profitto possibile dalla cessione del bosniaco", scrive la rosea.

La Juventus si è assicurata una clausola del 50% sulla futura rivendita di Muharemovic al momento della sua cessione dalla Next Gen al Sassuolo. Questo è il motivo per cui l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali resta in una posizione di attesa, sperando che si scateni presto un’asta di mercato.