Zion Suzuki e Tarik Muharemovic. Saranno questi, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, i due giocatori osservati con maggiore attenzione in Parma-Sassuolo. Profili giovani e pronti all’uso, ideali per chi in estate ha l’obiettivo di svecchiare la rosa e abbassare l’età media. È il caso dell’Inter, accostata a entrambi i giocatori ma soprattutto al difensore del Sassuolo. 

Di recente il bosniaco ha dribblato le domande su un possibile futuro nerazzurro, ma “l’interesse dell’Inter non è certamente un mistero, il gradimento del difensore neppure, ma il Sassuolo dal canto suo si augura un exploit Mondiale dopo una stagione da protagonista in Serie A per trarre più profitto possibile dalla cessione del bosniaco", scrive la rosea

La Juventus si è assicurata una clausola del 50% sulla futura rivendita di Muharemovic al momento della sua cessione dalla Next Gen al Sassuolo.  Questo è il motivo per cui l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali resta in una posizione di attesa, sperando che si scateni presto un’asta di mercato. 

Sezione: Rassegna / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 09:05
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.