Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo tra i protagonisti dell'ottima annata della formazione neroverde, ha commentato nel corso di un'intervista per DAZN, della quale viene proposta un'anticipazione, le parole di Edin Dzeko che si è detto desideroso di vederlo all'Inter: "Lo ringrazio per quello che ha detto, che dice che sono pronto per il grande passo, però vedremo. Il mio momento è al Sassuolo, il pensiero è solo al Mondiale. Poi cosa succederà dopo non si sa mai, vedremo insieme al club cosa è meglio per me". L'intervista sarà proposta integralmente la prossima settimana. 

Sezione: News / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 17:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.