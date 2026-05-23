Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo tra i protagonisti dell'ottima annata della formazione neroverde, ha commentato nel corso di un'intervista per DAZN, della quale viene proposta un'anticipazione, le parole di Edin Dzeko che si è detto desideroso di vederlo all'Inter: "Lo ringrazio per quello che ha detto, che dice che sono pronto per il grande passo, però vedremo. Il mio momento è al Sassuolo, il pensiero è solo al Mondiale. Poi cosa succederà dopo non si sa mai, vedremo insieme al club cosa è meglio per me". L'intervista sarà proposta integralmente la prossima settimana.