Il Corriere dello Sport svela un interessamento del Monza per Giacomo De Pieri, attaccante classe 2006 già aggregato con la prima squadra al Mondiale. De Pieri potrebbe avere la chance di farsi le ossa in un campionato serio come la Serie B dopo aver realizzato 11 gol e messo a referto 9 assist nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra.

La speranza dell'Inter è quella che De Pieri possa ripercorrere le orme di Pio Esposito e Valentin Carboni, pronti al salto definitivo.