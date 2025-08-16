Luigi Di Biagio, ex calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'amichevole tra la squadra giallorossa e NEOM, dicendo la sua anche sulle voci di mercato su Manu Koné:

"La spiegazione è semplice: Koné è un giocatore importante e che è cresciuto, motivo per cui una grande squadra come l'Inter ha puntato gli occhi su di lui. La permanenza è un'ottima notizia per la Roma, dato che avrebbe perso un giocatore importante. Il mercato è talmente imprevedibile che parlare di quello che può succedere è difficile. Ora la Roma deve crescere e pensare al Bologna, sarà una partita complicata. Quando meno te lo aspetti può arrivare l'offerta giusta per far partire un calciatore".