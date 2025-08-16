Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, ha commentato così la trattativa (telenovela) relativa a Lookman: "Compie un mese oggi la trattativa-non-trattativa Inter-Lookman: il solo ad averci guadagnato è il sottoscritto. La simpatia di migliaia di interisti che durerà fino alla prossima opinione a loro sgradita, oltre 5mila follower e 10 milioni di visualizzazioni. In soldoni, un caz.., però la simpatia è una piacevolezza impagabile", ha scritto su Instagram.