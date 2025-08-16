Cambio di strategia o pure indiscrezioni da prendere con le pinze? Di certo l'Inter non si è ancora mossa con decisione su una precisa direzione in questo calciomercato. Ferragosto è passato, tra poco più di una settimana inizia la Serie A e si sta affievolendo sempre di più la trattativa relativa ad Ademola Lookman. E' durata tanto: ognuno ha fatto (anzi, sta facendo) la sua parte. La Dea non ha mai fatto il prezzo ufficialmente, ma l'Inter conosce bene le richieste dei Percassi. Nel frattempo in un batter d'occhio Giovanni Leoni si è ritrovato catapultato ad Anfield Road: il Liverpool ha chiuso la trattativa in men che non si dica, spezzando ogni possibile mossa delle altre big interessate.

Se l'opzione Lookman non prendesse piede, ecco che l'Inter potrebbe virare su un'altra zona del campo, quella nevralgica. Il profilo individuato è quel tassello mancante per il centrocampo nerazzurro. Lo sanno tutti e a più riprese è mancato filtro e dinamismo nelle due fasi di gioco. Così sta emergendo il nome di Manu Koné, che ben di è disimpegnato al primo anno con la Roma. Ma nelle ultimissime ore sembra che la Roma abbia blindato il giocatore, costringendo l'Inter a guardare altrove.

Un motore infaticabile della mediana giallorossa. Qualche errore tecnico in fase di rifinitura, ma tantissimi polmoni a disposizione del collettivo di Ranieri. Si tratta del classico calciatore che, con Gasperini al timone, potrebbe dominare in lungo e in largo (stile Ederson).

All'Inter manca un incontrista, che sappia anche ribaltare il gioco con progressioni in mezzo al campo. È vero che con Lookman sulla trequarti la materia grigia avrebbe assunto contorni oltremodo interessanti, ma in questo mercato occorre fare di necessità virtù. Se il cambio di strategia dovesse concretizzarsi, ecco che una pedina in mezzo al campo sarebbe importante. Ma la strategia deve essere chiara.

Nel frattempo il collettivo sta lavorando per proseguire la preparazione e completare al meglio il lavoro atletico. D'altronde la sfida contro il Torino è distante nove giorni: si torna a fare sul serio. Tra incertezze, incognite e voglia di stupire. Con un Napoli in testa a tutte le griglie. Ma, si sa, le griglie lasciano il tempo che trovano.