Una trattativa nata mediaticamente il giovedì e conclusasi il giorno dopo. Manu Koné all'Inter è stata un'ipotesi concreta fino a quando la Roma non ha deciso di togliere il centrocampista francese dal mercato. Come racconta Gianluca Di Marzio, "l’offerta presentata dai nerazzurri è stata valutata troppo bassa dai giallorossi per potersi privare del proprio giocatore. I Friedkin inoltre hanno confermato al DS Massara e a Gasperini la volontà sì di rinforzare la rosa, ma anche quella di non cedere giocatori importanti per la Roma. Tra questi, proprio Manu Koné".
Sezione: News / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 16:53
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - News
Morrone (ADICOSP): "Seconde squadre? Inter più coerente del Milan, ma vedo troppi stranieri o giocatori esperti"
Altre notizie
Sabato 16 ago
- 17:07 Festa (Il Sole 24 Ore): "Marotta azionista dell'Inter? È tipico. Ecco quanto varrà il suo 2%"
- 16:53 Di Marzio: "Ecco perché la Roma ha deciso di tenersi Koné"
- 16:40 Sky Sports DE - Badé, niente Inter: il Leverkusen ha affondato il colpo, trasferimento vicino
- 16:25 Tomasevic si presenta: "Sono un centrocampista offensivo, mi piace dribblare. L'Inter è una grande opportunità"
- 16:10 UFFICIALE - Rinforzo per il centrocampo delle Women: arriva Masa Tomasevic
- 15:55 Tegola Hellas Verona: rottura del legamento crociato anteriore per Tomas Suslov
- 15:40 Inter Club, i giovanissimi tifosi nerazzurri incontrano Zielinski, Luis Henrique e Sucic
- 15:25 Zazzaroni: "La trattativa Inter-Lookman compie un mese, ho guadagnato la simpatia degli interisti"
- 15:10 Grande accoglienza per l'Inter a Bari in vista dell'amichevole di questa sera contro l'Olympiakos
- 14:55 Caso Lookman, Fascetti: "Un accordo si troverà, questo muro contro muro non conviene a nessuno"
- 14:40 Zocchi, DS Trento: "Cittadella, Vicenza, Brescia a Inter U23 superiori alle altre"
- 14:25 È ripartito ufficialmente il campionato Primavera: vittorie per Genoa e Napoli nelle prime due partite della stagione
- 14:11 SI - Lookman-Inter, non è ancora finita. Capitolo Asllani: Torino e Bologna battagliano, la valutazione nerazzurra
- 13:57 SM - Pavard, divergenze tra Inter e Lille sulla valutazione del difensore francese
- 13:42 Lookman e un mediano di alto profilo, doppietta possibile: ecco come. In mezzo servirebbe un addio pesante
- 13:28 GdS - Lookman, braccio di ferro Inter-Atalanta ancora in corso. Mediana: presto l'assalto a Frendrup?
- 13:14 Torino-Bologna, doppia sfida sul mercato per un interista e un ex nerazzurro
- 13:00 Como, Suwarso parla ai tifosi: "Vogliamo onorare la nostra città e rappresentarla con orgoglio"
- 12:45 Runjaic 'trattiene' Solet: "Gli farebbe bene continuare qui, io e il club vogliamo che rimanga"
- 12:30 Sebastiano Esposito pronto all'esordio col Cagliari in Coppa Italia: ecco il numero di maglia
- 12:15 Chiesa, il Liverpool dice no alla cessione ma con l'arrivo di Isak può cambiare tutto: anche l'Inter alla finestra?
- 12:00 Gosens, possibile un clamoroso ritorno all'Atalanta: la proposta dei bergamaschi alla Fiorentina
- 11:45 FOTO - Inter, cena di mercato: Ausilio, Baccin e Chivu con lo staff
- 11:30 Morrone (ADICOSP): "Seconde squadre? Inter più coerente del Milan, ma vedo troppi stranieri o giocatori esperti"
- 11:15 videoInter in partenza per Bari: si rivedono alcuni volti assenti nelle scorse gare
- 11:00 Inter-Olympiacos: non solo Frattesi e Palacios, c'è un terzo assente per Chivu
- 10:45 Neom su Pavard? Intanto ufficializza un nuovo acquisto (e oggi sfida la Roma)
- 10:30 Primavera 1, i numeri di maglia dell'Inter: da Taho a Kangasniemi, ecco la nuova squadra di Carbone
- 10:15 Chiesa allontana il mercato: "Sono felice al Liverpool". Poi attacca la Juve
- 10:07 Marotta oltre la presidenza dell'Inter: il massimo dirigente diventa azionista del club nerazzurro
- 10:00 Per un 2009 in entrata, un altro pronto a lasciare l'Inter: Delis Gjeci è destinato all'Empoli
- 09:30 TMW - Inter, qual è l'undici base oggi? Un solo nuovo acquisto parte tra i titolari
- 09:15 Canovi: "Lookman? Storia lunga, ma andrà all'Inter. Però ai nerazzurri servirebbe altro"
- 09:00 Lotta Scudetto, Tiribocchi non ha dubbi: "Napoli e Milan se la giocheranno fino alla fine"
- 08:45 Icardi, ritorno con gol al Galatasaray: non giocava da 259 giorni in campionato
- 08:30 Con la Serie A torna il concorso Totocalcio: anche Inter-Torino tra le partite nel palinsesto
- 08:15 L'Italia Under 17 travolge 6-0 l'Albania in amichevole: in gol anche l'interista Donato
- 08:00 Vieira: "Valentin Carboni ha delle qualità. Ma abbiamo l'esperienza per capire che per fare carriera non bastano"
- 00:00 Un cambio di strategia non sarebbe così malvagio. Ma deve essere chiaro...
Venerdì 15 ago
- 23:49 Coppa Italia Serie C, domani il Lumezzane sfiderà l'Inter Under 23: convocato anche l'ex Motta
- 23:34 Genoa, Valentin Carboni: "Felice per il gol e la vittoria, qui sono a mio agio. Bell'inizio"
- 23:21 Romano: "Il NEOM spinge per Pavard, contatti avviati con Inter e giocatore. Koné, i motivi del no"
- 23:07 Coppa Italia, Carboni subito in gol e il Genoa va ai 16esimi. Ok Sassuolo, Empoli e Lecce
- 22:54 Ambulanti a San Siro, nuovo confronto alla presenza della Prefettura: "Abbiamo diritti da far valere"
- 22:39 Altobelli: "L'Inter è la mia vita, fiero di far parte della storia del club. La Juve? Mi chiamò Mazzola..."
- 22:25 Genoa, il DS Ottolini: "Carboni ha grandi qualità, stasera può iniziare col piede giusto". E Valentin va in gol
- 22:10 fcinPalacios, frenata con il Basilea: manca l'accordo su un dettaglio tra i club. Restano vive altre ipotesi
- 21:56 Ulivieri: "Baggio? Nessuna lite. Ma andai via quando lui passò all'Inter: ecco perché"
- 21:43 La Lega Serie A elogia Sebastiano Esposito: "Enfant prodige, approda in Sardegna per guidare l'attacco cagliaritano"
- 21:29 Qui Torino - Coco tolto dal mercato: contro Modena e Inter probabile coppia difensiva con Maripan
- 21:14 GdS - Koné, stop Friedkin: c'era l'intesa tra club e col giocatore. Per l'Inter riunione dopo l'Olympiacos
- 20:47 Bookies - Difesa Inter, c'è un nome in ballottaggio con Solet. E resiste l'idea Lookman
- 20:33 Dieci giorni all'esordio stagionale: la carica social dell'Inter verso la sfida contro il Torino
- 20:18 Pavard, il ritorno 'romantico' al Lille non è fantasia. Tra le carte in mano ai Dogues c'è... Giroud
- 20:04 Romano: "Koné, la Roma respinge l'assalto Inter. Decisivo anche il parere di Gasperini"
- 19:49 Sky - La Roma si tiene Manu Koné: no alla proposta dell'Inter. Che ora virerà altrove, ma senza urgenza
- 19:40 GdS - L'Inter vuole Solet ma a condizioni ben precise. Pesano i problemi giudiziari del francese
- 19:25 Asllani è sempre in cima ai pensieri del Bologna. Ma il prezzo è alto e ora spunta un'alternativa
- 19:11 Olympiacos, Mendilibar: "Con Napoli e Inter partite complicate, ma dobbiamo pensare a noi stessi"
- 18:56 Chiellini e i difensori della Nazionale: "Bastoni è fortissimo, Calafiori e Buongiorno devono fare il loro percorso"
- 18:41 UFFICIALE - Leoni è del Liverpool: "Non si può dire di no a questo club". Scelto il numero di maglia
- 18:28 Cordón, DS Siviglia: "Lavoriamo con l'agente di Badé. Sono convinto che ci saranno delle sorprese"
- 18:15 SM - Per la difesa Solet diventa obiettivo caldo: primo sondaggio con l'Udinese, fissata la valutazione
- 18:00 Muore a 83 anni lo scout Ramón Maddoni, il ricordo di Cambiasso: "Grazie di tutto, maestro"
- 17:45 Roma, El Shaarawy: "Napoli e Inter le squadre più strutturate e organizzate, noi vogliamo migliorarci"
- 17:31 Sky - Inter-Olympiacos, Chivu testa i titolari: torna la ThuLa dal 1'. Frattesi in gruppo da settimana prossima
- 17:17 La Repubblica - San Siro nelle intercettazioni dell'inchiesta sull'urbanistica: le chat di Sala e Tancredi
- 17:02 L'Eco di Bergamo - Lookman costa più di 50 milioni di euro. Senza offerta giusta, l'Atalanta è pronta a tenerlo
- 16:49 UFFICIALE - Il Milan ha un nuovo terzino: ha firmato lo svizzero Athekame
- 16:33 Lumezzane, Paci: "Inter U23 mina vagante del girone, Vecchi certezza per la Serie C"