Una trattativa nata mediaticamente il giovedì e conclusasi il giorno dopo. Manu Koné all'Inter è stata un'ipotesi concreta fino a quando la Roma non ha deciso di togliere il centrocampista francese dal mercato. Come racconta Gianluca Di Marzio, "l’offerta presentata dai nerazzurri è stata valutata troppo bassa dai giallorossi per potersi privare del proprio giocatore. I Friedkin inoltre hanno confermato al DS Massara e a Gasperini la volontà sì di rinforzare la rosa, ma anche quella di non cedere giocatori importanti per la Roma. Tra questi, proprio Manu Koné".