Ederson al Galatasaray non è ancora un affare fatto, ma secondo i colleghi di Sky Sport DE, i colloqui tra le parti sono iniziati e stanno procedendo positivamente. Gianluigi Donnarumma osserva con attenzione la situazione perché i citizens sono pronti ad affondare il colpo per il capitano della nazionale azzurra. Dopo che sarà stata raggiunta l'eventuale intesa tra Ederson e il Gala, ecco che Donnarumma (accostato anche all'Inter in questi mesi) potrebbe accasarsi al City, diventando così il portiere della formazione guidata da Pep Guardiola.