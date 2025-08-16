L'Avellino, neopromosso in Serie B, secondo Telenostratv.it è pronto a sferrare l'attacco per Alessandro Fontanarosa, canterano dell'Inter, classe 2003. Il quale, tra l'altro, è di origini irpine e per lui sarebbe un ritorno a casa. Reduce dall'esperienza al Cosenza, il giovane centrale ha già esperienza di cadetteria e sarebbe pronto a prendersi la responsabilità di guidare il reparto dei verdi. Si tratterebbe di un trasferimento in prestito.