Dagli studi di Sport Mediaset, l'ex tecnico di Perugia e Arezzo Serse Cosmi ha parlato approfonditamente di Valentin Carboni, che con la maglia del Genoa può trovare l'ambiente giusto per la definitiva consacrazione: "Il Genoa dà la possibilità agli attaccanti di affermarsi. Il motivo è che se hai una certa forza mentale il pubblico ti spinge tanto. Quello che si può dire, per il momento, è che l'esperienza di Carboni al Genoa si fonda su ottime premesse. Starà poi all'argentino, sulla base del sapiente lavoro di Patrick Vieira nel plasmare il Valentín del futuro, dimostrare di poter costruire una presenza duratura all'Inter grazie alle sue qualità tecniche e mentali".