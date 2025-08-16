Al termine dell'amichevole di Frosinone pareggiata contro gli arabi del NEOM, Gian Piero Gasperini, oltre ad analizzare il match dello Stirpe esprimendo qualche rammarico, parla anche del mercato e della situazione di Manu Koné, blindato ieri dal club capitolino dopo il tentativo dell'Inter. Ma quando gli viene chiesto se se la sente di escludere la partenza del francese, Gasp non esprime sentenze: "Vediamo cosa succederà nei prossimi 15 giorni. Koné è molto forte, per noi sarebbe una perdita. Bisogna vedere cosa si può fare, la situazione del Fair Play Finanziario la conoscete tutti. Siamo fermi da più di 20 giorni, la cosa non mi piace; vedremo se sarà possibile fare qualcosa senza perdere giocatori. Quello che bisogna fare l'ho chiarito, la società è stata molto chiara con me. Speriamo di poterlo realizzare".

