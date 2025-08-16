È notizia di oggi che Giuseppe Marotta, oltre che presidente dell’Inter, è diventato anche azionista del club nerazzurro con una quota vicina al 2%. Il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa spiega così il motivo: “È tipico dei grandi fondi di private equity americani condividere con i manager la creazione di valore. Quando l'Inter verrà ceduta in futuro da Oaktree, la quota potrebbe valere più di 20 milioni di euro”, si legge su X.

Sezione: Focus / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 17:07
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print