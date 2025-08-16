È notizia di oggi che Giuseppe Marotta, oltre che presidente dell’Inter, è diventato anche azionista del club nerazzurro con una quota vicina al 2%. Il giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa spiega così il motivo: “È tipico dei grandi fondi di private equity americani condividere con i manager la creazione di valore. Quando l'Inter verrà ceduta in futuro da Oaktree, la quota potrebbe valere più di 20 milioni di euro”, si legge su X.
Marotta azionista con il 2 per cento dell'Inter. È tipico dei grandi fondi di private equity americani condividere con i manager la creazione di valore. Quando l'Inter verrà ceduta in futuro da Oaktree, la quota potrebbe valere più di 20 milioni di euro. pic.twitter.com/zwZLh600bL— carlo festa (@carlopaolofesta) August 16, 2025
Sezione: Focus / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 17:07
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Focus
Roma, Gasperini sibillino sul futuro di Koné: "Vedremo se si potrà fare qualcosa senza cedere giocatori"
SI - Lookman-Inter, non è ancora finita. Capitolo Asllani: Torino e Bologna battagliano, la valutazione nerazzurra
Altre notizie
Sabato 16 ago
- 21:00 LIVE - Inter-Olympiacos 1-0, 29': finisce la partita di Dimarco per una noia muscolare, in campo Luis Henrique
- 20:58 LIVE COPPA ITALIA SERIE C - Lumezzane-Inter U23 0-0, fischio d'inizio: Vecchi punta su Zuberek-Spinaccè per lo storico esordio
- 20:45 Zazzaroni: "Gasperini spariglia le carte. Accetta la cessione di Koné a una condizione"
- 20:25 L'Inter riporta a casa il 'nuovo Bastoni': torna Mattia Puglisi. "È il sogno di ogni bambino"
- 20:19 Monza-Inter, Up&Down - Garonetti tremendamente efficace, Cerpelletti silenzioso e percettibile
- 20:11 Cosmi: "Carboni-Genoa, le premesse sono ottime. Poi starà a lui dimostrare di valere l'Inter"
- 20:05 Iddrissou dal dischetto regala i primi 3 punti all'Inter U20 di Carbone. Nerazzurri cinici e solidi a Monza
- 19:57 Meet&Greet a Bari prima di Inter-Olympiacos: Sucic, Luis Henrique e Zielinski i protagonisti
- 19:51 Roma, Gasperini sibillino sul futuro di Koné: "Vedremo se si potrà fare qualcosa senza cedere giocatori"
- 19:43 Inter-Olympiacos, tutto pronto al San Nicola: le immagini dello spogliatoio dei nerazzurri
- 19:29 Il Secolo XIX - Niente Francesco Conti per l'Inter U23. La Samp ha deciso di tenerlo
- 19:15 Spiegare il mercato dell'Inter. O almeno provarci
- 19:00 L'Avellino cerca un nuovo difensore: il prescelto è il nerazzurro Fontanarosa
- 18:46 Napoli, Lobotka: "Scudetto? Non dobbiamo difenderlo, ma vincerne un altro"
- 18:32 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 18:19 Donnarumma attende l'uscita di Ederson: City pronto all'affondo per il portiere azzurro
- 18:05 Parlato: "Inter U23? Vecchi è preparato e conosce la C. Il settore giovanile nerazzurro è il migliore in Italia"
- 17:51 Milan, Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo per noi. Puntiamo a finire tra le prime quattro"
- 17:37 Di Biagio: "Koné giocatore importante, la sua permanenza è un'ottima notizia per la Roma"
- 17:22 Okoro alla Juventus, l'agente: "Ne avevo parlato con Baccin per l'Inter U23"
- 17:07 Festa (Il Sole 24 Ore): "Marotta azionista dell'Inter? È tipico. Ecco quanto varrà il suo 2%"
- 16:53 Di Marzio: "Ecco perché la Roma ha deciso di tenersi Koné"
- 16:40 Sky Sports DE - Badé, niente Inter: il Leverkusen ha affondato il colpo, trasferimento vicino
- 16:25 Tomasevic si presenta: "Sono un centrocampista offensivo, mi piace dribblare. L'Inter è una grande opportunità"
- 16:10 UFFICIALE - Rinforzo per il centrocampo delle Women: arriva Masa Tomasevic
- 15:55 Tegola Hellas Verona: rottura del legamento crociato anteriore per Tomas Suslov
- 15:40 Inter Club, i giovanissimi tifosi nerazzurri incontrano Zielinski, Luis Henrique e Sucic
- 15:25 Zazzaroni: "La trattativa Inter-Lookman compie un mese, ho guadagnato la simpatia degli interisti"
- 15:10 Grande accoglienza per l'Inter a Bari in vista dell'amichevole di questa sera contro l'Olympiakos
- 14:55 Caso Lookman, Fascetti: "Un accordo si troverà, questo muro contro muro non conviene a nessuno"
- 14:40 Zocchi, DS Trento: "Cittadella, Vicenza, Brescia a Inter U23 superiori alle altre"
- 14:25 È ripartito ufficialmente il campionato Primavera: vittorie per Genoa e Napoli nelle prime due partite della stagione
- 14:11 SI - Lookman-Inter, non è ancora finita. Capitolo Asllani: Torino e Bologna battagliano, la valutazione nerazzurra
- 13:57 SM - Pavard, divergenze tra Inter e Lille sulla valutazione del difensore francese
- 13:42 Lookman e un mediano di alto profilo, doppietta possibile: ecco come. In mezzo servirebbe un addio pesante
- 13:28 GdS - Lookman, braccio di ferro Inter-Atalanta ancora in corso. Mediana: presto l'assalto a Frendrup?
- 13:14 Torino-Bologna, doppia sfida sul mercato per un interista e un ex nerazzurro
- 13:00 Como, Suwarso parla ai tifosi: "Vogliamo onorare la nostra città e rappresentarla con orgoglio"
- 12:45 Runjaic 'trattiene' Solet: "Gli farebbe bene continuare qui, io e il club vogliamo che rimanga"
- 12:30 Sebastiano Esposito pronto all'esordio col Cagliari in Coppa Italia: ecco il numero di maglia
- 12:15 Chiesa, il Liverpool dice no alla cessione ma con l'arrivo di Isak può cambiare tutto: anche l'Inter alla finestra?
- 12:00 Gosens, possibile un clamoroso ritorno all'Atalanta: la proposta dei bergamaschi alla Fiorentina
- 11:45 FOTO - Inter, cena di mercato: Ausilio, Baccin e Chivu con lo staff
- 11:30 Morrone (ADICOSP): "Seconde squadre? Inter più coerente del Milan, ma vedo troppi stranieri o giocatori esperti"
- 11:15 videoInter in partenza per Bari: si rivedono alcuni volti assenti nelle scorse gare
- 11:00 Inter-Olympiacos: non solo Frattesi e Palacios, c'è un terzo assente per Chivu
- 10:45 Neom su Pavard? Intanto ufficializza un nuovo acquisto (e oggi sfida la Roma)
- 10:30 Primavera 1, i numeri di maglia dell'Inter: da Taho a Kangasniemi, ecco la nuova squadra di Carbone
- 10:15 Chiesa allontana il mercato: "Sono felice al Liverpool". Poi attacca la Juve
- 10:07 Marotta oltre la presidenza dell'Inter: il massimo dirigente diventa azionista del club nerazzurro
- 10:00 Per un 2009 in entrata, un altro pronto a lasciare l'Inter: Delis Gjeci è destinato all'Empoli
- 09:30 TMW - Inter, qual è l'undici base oggi? Un solo nuovo acquisto parte tra i titolari
- 09:15 Canovi: "Lookman? Storia lunga, ma andrà all'Inter. Però ai nerazzurri servirebbe altro"
- 09:00 Lotta Scudetto, Tiribocchi non ha dubbi: "Napoli e Milan se la giocheranno fino alla fine"
- 08:45 Icardi, ritorno con gol al Galatasaray: non giocava da 259 giorni in campionato
- 08:30 Con la Serie A torna il concorso Totocalcio: anche Inter-Torino tra le partite nel palinsesto
- 08:15 L'Italia Under 17 travolge 6-0 l'Albania in amichevole: in gol anche l'interista Donato
- 08:00 Vieira: "Valentin Carboni ha delle qualità. Ma abbiamo l'esperienza per capire che per fare carriera non bastano"
- 00:00 Un cambio di strategia non sarebbe così malvagio. Ma deve essere chiaro...
Venerdì 15 ago
- 23:49 Coppa Italia Serie C, domani il Lumezzane sfiderà l'Inter Under 23: convocato anche l'ex Motta
- 23:34 Genoa, Valentin Carboni: "Felice per il gol e la vittoria, qui sono a mio agio. Bell'inizio"
- 23:21 Romano: "Il NEOM spinge per Pavard, contatti avviati con Inter e giocatore. Koné, i motivi del no"
- 23:07 Coppa Italia, Carboni subito in gol e il Genoa va ai 16esimi. Ok Sassuolo, Empoli e Lecce
- 22:54 Ambulanti a San Siro, nuovo confronto alla presenza della Prefettura: "Abbiamo diritti da far valere"
- 22:39 Altobelli: "L'Inter è la mia vita, fiero di far parte della storia del club. La Juve? Mi chiamò Mazzola..."
- 22:25 Genoa, il DS Ottolini: "Carboni ha grandi qualità, stasera può iniziare col piede giusto". E Valentin va in gol
- 22:10 fcinPalacios, frenata con il Basilea: manca l'accordo su un dettaglio tra i club. Restano vive altre ipotesi
- 21:56 Ulivieri: "Baggio? Nessuna lite. Ma andai via quando lui passò all'Inter: ecco perché"
- 21:43 La Lega Serie A elogia Sebastiano Esposito: "Enfant prodige, approda in Sardegna per guidare l'attacco cagliaritano"
- 21:29 Qui Torino - Coco tolto dal mercato: contro Modena e Inter probabile coppia difensiva con Maripan