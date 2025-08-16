Interpellato dai colleghi di SportMediaset, Simone Tiribocchi ha espresso alcune convinzioni in merito alla lotta per il prossimo Scudetto: "Il Napoli è favorito per lo Scudetto perché sta facendo acquisti importanti e mirati per rinforzare la squadra. Il Napoli di Conte se la giocherà con il Milan di Allegri fino alla fine, un po' più staccata la Juventus di Tudor, la Roma di Gasperini e poi l'Inter di Chivu".