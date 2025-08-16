Alfonso Morrone, presidente dell'ADICOSP (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio) ha parlato a TMW Radio delle seconde squadre in Serie C. "L'Inter? Ha fatto scelte più coerenti rispetto al Milan, affidandosi a professionisti che conoscono la Serie C. Però resto critico sul progetto delle seconde squadre. Dovevano servire a valorizzare il talento italiano, ma spesso vengono utilizzate per far giocare stranieri o calciatori esperti. Così si snatura il progetto",

In alternativa Morrone propone di "introdurre regole chiare. Se una seconda squadra vuole partecipare, deve puntare su giovani italiani. Altrimenti non partecipa. In Italia consideriamo giovani i calciatori fino a 24 anni, quando all’estero a 20 hanno già 30 presenze nei professionisti. È un problema culturale".