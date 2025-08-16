C'è qualche defezione nell'Inter che si presenterà stasera a Bari alle 20.30 contro l'Oympiacos per l'ultima amichevole del pre-campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, mancheranno Frattesi, Palacios (assenze già annunciate), ma anche Carlos Augusto.

Il brasiliano è infatti leggermente affaticato e quindi non farà parte della spedizione in Puglia.