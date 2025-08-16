Il Torino è ancora sulle tracce di Kristjan Asllani, ma ora i granata devono fare attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, c'è un doppio duello in corso con il Bologna e uno riguarda proprio il regista nerazzurro.

L'altro duello è invece per un ex interista, Gaetano Oristanio, retrocesso in Serie B con il Venezia e in uscita dal club veneto.

Sezione: News / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 13:14
Autore: FcInterNews Redazione
