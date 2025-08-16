Mauro Icardi ha festeggiato come meglio non si potrebbe il suo ritorno in campo nella Super Lig turca. L'ex interista era reduce da un gravissimo infortunio che lo ha tenuto distante dai campi nel torneo per 259 giorni. Ieri il rientro nel 3-0 al Karagumruk, con l'ingresso da subentrato al minuto 81 per Baris Alper Yilmaz e la rete che ha chiuso i conti, segnata sei minuti più tardi.
L'ex attaccante nerazzurro sembra destinato a restare in giallorosso nonostante l'arrivo di Osimhen, soprattutto ora che Morata ha lasciato il club.
Sezione: Focus / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 08:45
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
