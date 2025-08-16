Il gol segnato ieri con la maglia del Liverpool, il suo primo in Premier League, ha rilanciato sulla scena Federico Chiesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha avuto nei giorni scorsi un colloquio diretto con Slot, così come l'agente Ramadani ne ha avuto uno con la dirigenza dei Reds. Chiesa è ritenuto incedibile, dato che gli esterni in rosa scarseggiano.

Può però cambiare qualcosa nel momento in cui il Liverpool dovesse riuscire a prendere Isak, che ha altre caratteristiche ma il cui arrivo potrebbe far riflettere gli inglesi su una partenza dell'azzurro. Verso l'Italia? Secondo la rosea il Napoli sta cercando in Premier un esterno, ma ad oggi sembra aver virato su Elmas. L'Inter ha valutato la candidatura di Chiesa. Ma ad oggi i Reds hanno imposto lo stop alla partenza.