Federico Chiesa allontana il possibile ritorno in Italia. L'attaccante del Liverpool ha segnato una rete determinante per far vincere i Reds nella prima di campionato in Premier League contro il Bournemouth, finita 4-2 con l'azzurro autore della terza rete dopo il pari degli ospiti.

"L'anno scorso sono arrivato al Liverpool in condizioni complicate: questo gol ripaga tutto - dice Chiesa a Sky Sport - Alla Juve non mi ero allenato per un mese, sono arrivato qui in difficoltà. Non so perché sia stato deciso così, ma mi ha penalizzato. Slot mi ha sempre incoraggiato. Si è comportato alla grande con me. Futuro? Sono sincero: io sono felice qui. Sono in una delle squadre più forti al mondo, sono contento di vestire questa maglia e giocare ad Anfield".