"Queste storie durano più del normale ma alla fine Lookman andrà all’Inter”. Dario Canovi si esprime così ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Kone all'Inter? La Roma perderebbe tanto. È un giocatore che piace a Gasperini. Non so se siano disposti a cederlo. A meno che non abbiano una soluzione alternativa pronta”.

In compenso, riguardo ai nerazzurri, Canovi ritiene "che abbia bisogno di un difensore. Quelli attuali non hanno certo il rendimento di qualche anno fa”.