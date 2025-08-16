Prima dell’amichevole di Bari tra Inter e Olympiacos, gli Inter Club hanno avuto l'opportunità di incontrare da vicino i calciatori della prima squadra nerazzurra grazie al Meet&Greet organizzato dal Centro Coordinamento. All'evento hanno partecipato circa 50 soci junior del coordinamento pugliese, i quali sono stati protagonisti di una sessione di fotografie e autografi e hanno incontrato da vicino Piotr Zielinski, Luis Henrique e Petar Sucic.

Un'esperienza indimenticabile, in cui i soci nerazzurri hanno potuto condividere la loro passione per l’Inter con i giocatori presenti. Altri soci junior accompagneranno poi i calciatori in campo in uno dei momenti più emozionanti.