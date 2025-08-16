Niente da fare per Francesco Conti, centrocampista classe 2004 che l'Inter ha chiesto alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto per la propria Under 23. Come riporta Il Secolo XIX, il club blucerchiato ha declinato la proposta nerazzurra. Il direttore sportivo della Sampdoria, Andrea Mancini, infatti ritiene che il ragazzo possa essere utile alla sua squadra per questa nuova stagione in Serie B.

Sezione: Mercato / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 19:29
Autore: Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print