Con metà mese ancora davanti prima di chiudere la sessione estiva di calciomercato, l'Inter sembra oggi molto vicina (nell'undici titolare) a quella vista los corso anno. Su Tuttomercatoweb.com si provano a tracciare le formazioni base delle venti squadre di Serie A e tra i nerazzurri cambia soltanto un giocatore.

E' Petar Sucic, che secondo TMW giocherà subito come titolare nel centrocampo, schierato con il 3-5-2. Questo l'undici titolare di TMW:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.

Sezione: Copertina / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 09:30
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print