Secondo quanto riportato da alcune fonti nella giornata di ieri, il Neom Sc allenato da Christophe Galtier sta provando a spingere per arrivare a Benjamin Pavard, uno dei possibili partenti da casa Inter. Nel frattempo ha però ufficializzato un altro acquisto da qualche ora.

Si tratta di Abdoulaye Doucouré, centrocampista reduce da un quinquennio all'Everton in Premier League. Il Neom Sc affronterà oggi in amichevole la Roma alle 17.

Sezione: News / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 10:45
Autore: FcInterNews Redazione
