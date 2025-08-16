Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Vicenza, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset parlando della prova di Valentin Carboni, autore del gol dell'1-0, fornendo un suo primo giudizio sul ragazzo arrivato dall'Inter: "Abbiamo nuovi elementi di qualità che si mettono a disposizione della squadra, poi ci sono quelli che erano qui l'anno scorso che si stanno facendo vedere. Carboni l'anno scorso non ha giocato tantissimo, ma ha delle qualità. Però noi abbiamo l'esperienza per capire bene che ci vuole più della qualità per fare carriera. Noi siamo una società dove i giovani possono venire, perché hanno fiducia, lavoriamo con loro e possono giocare, perché la cosa più importante per i giovani è giocare".