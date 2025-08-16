Un'accoglienza niente male quella ricevuta dai nerazzurri a Bari in vista dell'amichevole di questa sera al San Nicola contro l'Olympiakos. I tifosi nerazzurri hanno acclamato i vari beniamini interisti, dal primo all'ultimo, come certifica il video della discesa del pullman di tutti i giocatori pubblicato sui canali social nerazzurri. Sarà, per Chivu, l'ultimo test della pre-season prima dell'esordio ufficiale in programma il 25 agosto.

Sezione: News / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 15:10
Autore: Niccolò Anfosso
