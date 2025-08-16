A due giorni dalla partita casalinga contro la Carrarese, valevole per il primo turno di Coppa Italia, l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha fatto il punto della situazione in casa friulana, trattando anche l'argomento mercato. Nello specifico, il tecnico slavo ha risposto a una domanda su Oumar Solet, tra i candidati a sostituire l'eventuale partente Benjamin Pavard nella retroguardia dell'Inter: "Nel calcio non si può escludere nulla in generale, siamo però decisi a tenerlo e anche a lui farebbe bene continuare un percorso qui a Udine. Ha disputato sei mesi di ottimo livello, con qualche momento no. Un'altra stagione qui gli permetterebbe di alzare ulteriormente il livello, penso che in futuro possa avere grandi possibilità. Vorrei che per quest'anno rimanesse qui, la società lo sa e tutti vogliamo rimanga un'altra stagione e sia il leader della nostra difesa".