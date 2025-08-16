La Lega Serie A ha pubblicato le numerazioni dei giocatori che cominceranno il campionato Primavera 1, in cui l'Inter si affaccia da campione in carica. Oggi alle 11 la prima sfida, Napoli-Cagliari. Domani in campo Monza-Inter alle 18. Questi i giocatori iscritti in lista.

1. ALAIN TAHO
2. TOMMASO DELLA MORA
3. MATTIA MARELLO
4. FILIPPO CERPELLETTI
5. HUGO HUMANES GOMEZ "HUMANES"
6. KOUADIO YVAN EZEKIEL MAYE
7. AYMEN ZOUIN
8. DILAN ANDRES ZARATE HIDALGO
9. JAMAL IDDRISSOU
10. MANUEL PINOTTI
11. THIAGO ROMANO
12. ALESSANDRO PENTIMA
13. DOMINIK KARTELO
14. ARTURO CONTI
15. LEONARDO NOAH BOVIO
16. MATTEO VENTURINI
17. KEVIN VITALE MORESSA
18. DINO KRISTOFFER PUTSEN
19. ANAS EL MAHBOUBI MEZMIZI "EL MAHBOUBI"
21. MATTEO FARRONATO
22. LAMINE BALLO
23. PIETRO LA TORRE
24. ILARI AKSELI KANGASNIEMI

