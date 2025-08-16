Alvin Okoro si è da poco unito ufficialmente alla Juventus Next Gen e in merito a questa operazione di mercato TuttoJuve.com ha interpellato Letterio Pino, che cura gli interessi del giovane esterno offensivo e ha ammesso come ci fosse anche l'Inter tra le pretendenti al ragazzo: "c'erano una decina di club di B e alcune competitor U23 della Juventus. Ho ricevuto tantissime chiamate da squadre all'estero, Okoro è un profilo internazionale e tutti più o meno stanno cercando un attaccante delle sue caratteristiche".

Proviamo a fare qualche nome dei competitor della Juve: chi c'era su?

"Non è un mistero dell'interesse dell'Inter U23, c'è stata una chiacchierata con Dario Baccin che è il responsabile del club. Le trattative sono fatte di momenti che coincidono e non, alla fine la preferenza è stata per la Juventus".