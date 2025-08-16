L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica il palinsesto e gli orari di accettazione di gioco del concorso Totocalcio del 23-25 agosto 2025, concorso numero 22 dell'anno e primo dedicato alla nuova stagione con la partenza della Serie A 2025-2026. Tra le partite inserite nel palinsesto, nel pannello dei match opzionali, c'è anche la partita di lunedì 25 agosto tra Inter e Torino.

Le giocate saranno raccolte fino alle 18.15 del 23 agosto. Il nuovo Totocalcio prevede una formula con diverse modalità di gioco, con gli eventi oggetto di pronostico sono distribuiti in due pannelli; nel primo, costituito da otto eventi, detti obbligatori, il giocatore, a seconda della formula di gioco prescelta, deve esprimere i pronostici per i primi due, tre, quattro, sei, sette o tutti gli eventi del pannello; nel secondo - è costituito da un minimo di sette ad un massimo di dodici eventi – detti opzionali - il giocatore può scegliere quelli sui quali esprimere il pronostico, in funzione delle diverse modalità di gioco. Si può vincere con 3, 5, 7, 9, 11 e 13 pronostici esatti.

Questo il quadro della schedina:

Pannello A (eventi obbligatori)

Cagliari - Fiorentina

Virtus Entella - Juve Stabia

Roma - Bologna

Como - Lazio

Fulham - Manchester Utd

Genoa - Lecce

Udinese - Hellas Verona

Palermo - Reggiana



Pannello B (eventi opzionali)

Monza - Mantova

Sampdoria - Modena

Juventus - Parma

Inter - Torino

Milan - Cremonese

Frosinone - Avellino

Empoli - Padova

Sassuolo - Napoli

Catanzaro - Sudtirol

Spezia - Carrarese

Newcastle Utd - Liverpool

Atalanta - Pisa