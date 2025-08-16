Tutto praticamente pronto al San Nicola di Bari per Inter-Olympiacos, ultima amichevole di prestagione per la squadra di Cristian Chivu. Sul profilo X del club nerazzurro, fanno bella mostra di sé le maglie che i giocatori utilizzeranno durante la partita contro i greci.

Sezione: Focus / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 19:43
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print