Non sarà a tinte nerazzurre il futuro di Loic Badé. Il difensore, accostato all'Inter nelle scorse settimane, è vicinissimo al trasferimento al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferiscono dalla Germania (Sky Sport DE), Siviglia e Bayer Levekusen sono vicini all’accordo totale: la cifra dell'operazione complessiva è vicina ai 30 milioni di euro.